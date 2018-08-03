Для строительства станции метро в Калкамане снесут постройки на 152 участках

Огромная потребность в участках объясняется тем, что в Калкамане планируется строительство транспортного Хаба - с парковкой, развязками и другими удобствами для жителей и гостей города.

Жители микрорайона Жайлы, у которых планируется изъять землю под строительство дополнительной станции метрополитена в Калкамане, до сих пор не хотят отдавать свои участки, передаёт Zakon.kz.

Всего по проекту планируется снос построек на 152 участках.

"По сносу участков у станции Калкаман, предусматривается снос 152 земельных участка. 15 в микрорайоне Жайлы. Снос обусловлен тем, что трасса проходит под проспектом Абая", - рассказал директор технического отдела службы капитального строительства КГП "Метрополитен" Максат Сейткулов.

Так как 15 участков пришлись на микрорайон Жайлы, люди уже обратились с официальным письмом в метрополитен с просьбой не выселять их.

В дирекции метрополитена пояснили, что вопрос с жителями микрорайона пока не решён.

Огромная потребность в участках объясняется тем, что в Калкамане планируется строительство транспортного Хаба - с парковкой, развязками и другими удобствами для жителей и гостей города.

Также сообщается, что метро будет развиваться и дальше в западном направлении. Продление ветки запланировано до станции автовокзал "Западный". Сегодня ведётся строительство станции "Достык", а также проектирование станции "Калкаман".

После ввода в эксплуатацию всех новых проектов ожидаемый пассажиропоток метро должен вырасти с 40 до 100 тысяч человек в сутки, что, по задумке авторов, должно разгрузить проспект Абая.

Протяженность алматинского метро составляет 11,3 километров. В единственную ветку пока входит девять станций.

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