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ЦОНы Казахстана вернутся к обычному графику работы

К прежнему графику работы они перейдут с 6 августа.

Фото : п/служба3 августа 2018, 17:15

С понедельника, 6 августа этого года, три «ночных» Центра обслуживания населения в городах Астана, Алматы и Шымкент вернутся к обычному графику работы с 09.00 до 20.00, с понедельника по субботу, без перерыва на обед, сообщает Zakon.kz со ссылкой на государственную корпорацию «Правительство для граждан».

Напомним, что фронт-офисы, работающие в пилотном режиме до 24 часов располагались в отделе № 2 Есильского района Астаны, отделе № 1 Ауэзовского района Алматы и отделе № 5 Шымкента.


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