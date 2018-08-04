СМИ в шоке от формы GGG перед боем с «Канело»
Головкин и Альварес встретятся на ринге вновь 15 сентября — на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.
Фото : скриншот4 августа 2018, 08:41
Youtube-канал EkinghFightNews обратил внимание на актуальную физическую форму казахстанского боксера Геннадия Головкина за полтора месяца до рематча с мексиканцем Саулем Альваресом, сообщает Sports.kz.
«Геннадий «Жирдяй» Головкин! Выглядит толстым в промо дуэли взглядов с «Канело», — гласит подпись к видео.
«Что случилось с GGG? Он выглядит совсем мягким, ему нужно скинуть вес! Он вообще тренируется? Он похож на Тайсона Фьюри!» — заявляет автор канала.
Головкин и Альварес встретятся на ринге вновь 15 сентября — на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4931242-f79f510c23c1a66c97169664f160cb35
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...