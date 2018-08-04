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СМИ в шоке от формы GGG перед боем с «Канело»

Головкин и Альварес встретятся на ринге вновь 15 сентября — на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.

Фото : скриншот4 августа 2018, 08:41

Youtube-канал EkinghFightNews обратил внимание на актуальную физическую форму казахстанского боксера Геннадия Головкина за полтора месяца до рематча с мексиканцем Саулем Альваресом, сообщает Sports.kz.

«Геннадий «Жирдяй» Головкин! Выглядит толстым в промо дуэли взглядов с «Канело», — гласит подпись к видео.

«Что случилось с GGG? Он выглядит совсем мягким, ему нужно скинуть вес! Он вообще тренируется? Он похож на Тайсона Фьюри!» — заявляет автор канала.

Головкин и Альварес встретятся на ринге вновь 15 сентября — на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.


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