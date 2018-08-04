Екатерина Парафиева отсудила миллион тенге

Сумму взыщут с обоих виновников аварии.

Бостандыкский районный суд Алматы рассмотрел в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Екатерины Парафиевой о возмещении морального вреда, передаёт Zakon.kz со ссылкой на сайт Верховного суда.

Исковые требования Екатерины Парафиевой были удовлетворены частично. Суд решил взыскать солидарно с Улана Абдуалиева и Абзала Тургынбая один миллион тенге в счёт возмещения морального вреда.

Решение может быть обжаловано сторонами, прокурором подано апелляционное ходатайство в течение одного месяца со дня вынесения решения в окончательной форме.

Напомним, ранее Парафиева подавала в суд на водителя "Toyota Camry" Улана Абдуалиева и владельца автобуса Абзала Тургынбая. В виде морального ущерба Екатерина Парафиева просила 10 млн тенге, но 19 июля суд отклонил жалование.

Резонансное ДТП произошло на проспекте Аль-Фараби в Алматы 16 июня 2017 года. В результате 32-летняя Екатерина Парафиева лишилась ног.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!