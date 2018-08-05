В Венесуэле прогремел взрыв во время выступления президента

Президента эвакуировали.

Взрыв прогремел во время выступления президента Венесуэлы Николаса Мадурона праздновании годовщины создания Боливарской национальной гвардии в Каракасе. Об этом сообщает местное издание El Observador.

Речь главы государства транслировалась в прямом эфире. На телевизионных кадрах, появившихся на YouTube, видно, как Мадуро прервал монолог и запрокинул голову. Его жена Килия Флорес тоже посмотрела вверх, а затем камера переключилась на одного из солдат, участвовавших в параде. После этого следует общий план, на котором военнослужащие резко начинают разбегаться.

Президента эвакуировали. Позже министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес подтвердил, что на лидера страны было совершено покушение, передает Efecto Cocuyo.

Источник: Лента.ру

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