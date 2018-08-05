В Десантно-штурмовых войсках идут боевые стрельбы

Молодые солдаты, призванные весной этого года, оттачивают боевое мастерство.

В ходе проведения боевых стрельб отделений проверяется слаженность действий личного состава, наращиваются навыки и умение командиров отделений управлять огнем, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Десантно-штурмовых войск.

По словам заместителя командира войсковой части 61993 по воспитательной и идеологической работе подполковника Арынгали Акишева, помимо приобретения боевых и профессиональных навыков, боевые стрельбы воспитывают в солдатах чувство храбрости, ответственности, долга и высокий моральный дух.

Личный состав десантно-штурмовых отделений ДШБ на БТР войсковой части 61993 с задачей справился. Солдаты срочной службы призыва 1-2018 - гранатометчики, стрелки и пулеметчики продемонстрировали свое умение вести огонь из штатного вооружения.

Прицельным огнем поражали цели пулеметчик рядовой Шарыпжан Юлдашев, призывник Тулькубасского Управления по делам обороны, стрелок рядовой Максат Амир и гранатометчик Алмас Бекболат - призывники из Южно-Казахстанской области.

Во время проведения занятий были развернуты учебные точки, проведено боевое информирование личного состава с разъяснением целей и задач занятия и мероприятия по повышению морально-психологического состояния личного состава.

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