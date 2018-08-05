50 лучших туристических мест Казахстана назвали в Минкультуры
По данным ведомства, ТОП-50 туристических точек и проектов разбросаны по Казахстану.
Министерство культуры и спорта РК назвало ТОП-50 туристических мест Казахстана, в которых обеспечивается инфраструктура для туристов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В целях развития туризма, по поручению Главы государства, Правительством разрабатывается государственная программа по развитию туризма в Республике Казахстан. Цель государственной программы - обеспечить инфраструктуру с рекомендациями регионов через строительство ТОП-10 и ТОП-50 проектов РК», - говорится в ответе ведомства на официальный запрос МИА «Казинформ».
Так, к ТОП-10 проектам относятся побережье озер Балхаш и Алаколь, Чарынский каньон, горный кластер Алматинского региона, восстановление древнего Туркестана, туристическая зона «Ащисор», Щучинско-Боровская курортная зона, Имантау-Шалкарская курортная зона, Баянаульская курортная зона, центр «История кочевников».
По данным министерства, в ТОП-50 туристических точек и проектов разбросаны по Казахстану.
В Астане это:
1. Архитектурно-культурные объекты Астаны (Байтерек, Дворец мира и согласия и так далее),
2. Музей «Нұр әлем»,
3. Музейно-мемориальный комплекс «АЛЖИР»,
4. Медицинский кластер,
5. Образовательный кластер,
6. Музей космоса,
7. Крытый аквапарк,
8. Международный университет туризма.
В Акмолинской области:
9. Щучинско-Боровская курортная зона,
10. Зерендинская курортная зона,
11. Кластер детско-юношеского туризма (озеро Катырколь).
В Алматы:
12. Высокогорный спортивный комплекс «Медео»,
13. Горнолыжный курорт «Шымбулак»,
14. Большое Алматинское озеро,
15. Парк «Кок-Тобе»,
16. Культурные объекты Алматы (Парк «28 Панфиловцев», Государственный музей искусств имени Кастеева, Центральный государственный музей РК),
17. Горнолыжный курорт «Кокжайляу».
В Алматинской области:
18. Капчагайское водохранилище,
19. Кольсайские озера,
20. Государственный национальный природный парк «Алтын-Эмель»,
21. Государственный национальный природный парк «Иле-Алатау»,
22. Международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос»,
23. Парк развлечений «Happyland»,
24. Большой Алматинской канал,
25. Санаторно-курортный кластер «Чунджа».
В Актюбинской области:
26. Курортная зона Каргалинского водохранилища.
В Атырауской области:
27. Комплекс «Средневековый Сарайшык».
В Восточно-Казахстанской области:
28. Государственный национальный парк «Катон-Карагай»,
29. Горнолыжный кластер Алтая,
30. Рахмановские ключи.
В Жамбылской области:
31. Дворцовый комплекс «Акыртас»,
32. Визит-центр «Айша биби»,
33. Мавзолей «Карахан».
В Западно-Казахстанской области:
34. Бокейординский историко-культурный музейный комплекс,
35. Кластер детско-юношеского туризма.
В Карагандинской области:
36. Каркаралинская курортная зона,
37. Историко-культурный комплекс «Улытау».
В Костанайской области:
38. Курортная зона Алтынсаринского района,
39. Кластер охотничьего туризма.
В Кызылординской области:
40. Курортная зона озера Камыстыбас,
41. Грязевые курорты Жанакоргана,
42. Космодром «Байконыр».
В Мангистауской области:
43. Пляжная зона Актау,
44. Курортная зона «Кендерли»,
45. Историко-культурный туризм, включающий в себя некрополи Бекет-ата, Шопан-ата и так далее.
В Северо-Казахстанская области:
46. Алтарь «Звезда Казахстана».
В Туркестанской области:
47. Государственный национальный природный парк «Сайрам-Угам»,
48. Курортная зона Сарыагаш,
49. Историко-культурный туризм, включающий себя мавзолеи Ахмета Яссауи, Арыстанбаб, городища Отырар и другие.
50. Горнолыжный курорт «Каскасу».
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