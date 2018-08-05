50 лучших туристических мест Казахстана назвали в Минкультуры

По данным ведомства, ТОП-50 туристических точек и проектов разбросаны по Казахстану.

Министерство культуры и спорта РК назвало ТОП-50 туристических мест Казахстана, в которых обеспечивается инфраструктура для туристов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях развития туризма, по поручению Главы государства, Правительством разрабатывается государственная программа по развитию туризма в Республике Казахстан. Цель государственной программы - обеспечить инфраструктуру с рекомендациями регионов через строительство ТОП-10 и ТОП-50 проектов РК», - говорится в ответе ведомства на официальный запрос МИА «Казинформ».

Так, к ТОП-10 проектам относятся побережье озер Балхаш и Алаколь, Чарынский каньон, горный кластер Алматинского региона, восстановление древнего Туркестана, туристическая зона «Ащисор», Щучинско-Боровская курортная зона, Имантау-Шалкарская курортная зона, Баянаульская курортная зона, центр «История кочевников».

По данным министерства, в ТОП-50 туристических точек и проектов разбросаны по Казахстану.

В Астане это:

1. Архитектурно-культурные объекты Астаны (Байтерек, Дворец мира и согласия и так далее),

2. Музей «Нұр әлем»,

3. Музейно-мемориальный комплекс «АЛЖИР»,

4. Медицинский кластер,

5. Образовательный кластер,

6. Музей космоса,

7. Крытый аквапарк,

8. Международный университет туризма.

В Акмолинской области:

9. Щучинско-Боровская курортная зона,

10. Зерендинская курортная зона,

11. Кластер детско-юношеского туризма (озеро Катырколь).

В Алматы:

12. Высокогорный спортивный комплекс «Медео»,

13. Горнолыжный курорт «Шымбулак»,

14. Большое Алматинское озеро,

15. Парк «Кок-Тобе»,

16. Культурные объекты Алматы (Парк «28 Панфиловцев», Государственный музей искусств имени Кастеева, Центральный государственный музей РК),

17. Горнолыжный курорт «Кокжайляу».

В Алматинской области:

18. Капчагайское водохранилище,

19. Кольсайские озера,

20. Государственный национальный природный парк «Алтын-Эмель»,

21. Государственный национальный природный парк «Иле-Алатау»,

22. Международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос»,

23. Парк развлечений «Happyland»,

24. Большой Алматинской канал,

25. Санаторно-курортный кластер «Чунджа».

В Актюбинской области:

26. Курортная зона Каргалинского водохранилища.

В Атырауской области:

27. Комплекс «Средневековый Сарайшык».

В Восточно-Казахстанской области:

28. Государственный национальный парк «Катон-Карагай»,

29. Горнолыжный кластер Алтая,

30. Рахмановские ключи.

В Жамбылской области:

31. Дворцовый комплекс «Акыртас»,

32. Визит-центр «Айша биби»,

33. Мавзолей «Карахан».

В Западно-Казахстанской области:

34. Бокейординский историко-культурный музейный комплекс,

35. Кластер детско-юношеского туризма.

В Карагандинской области:

36. Каркаралинская курортная зона,

37. Историко-культурный комплекс «Улытау».

В Костанайской области:

38. Курортная зона Алтынсаринского района,

39. Кластер охотничьего туризма.

В Кызылординской области:

40. Курортная зона озера Камыстыбас,

41. Грязевые курорты Жанакоргана,

42. Космодром «Байконыр».

В Мангистауской области:

43. Пляжная зона Актау,

44. Курортная зона «Кендерли»,

45. Историко-культурный туризм, включающий в себя некрополи Бекет-ата, Шопан-ата и так далее.

В Северо-Казахстанская области:

46. Алтарь «Звезда Казахстана».

В Туркестанской области:

47. Государственный национальный природный парк «Сайрам-Угам»,

48. Курортная зона Сарыагаш,

49. Историко-культурный туризм, включающий себя мавзолеи Ахмета Яссауи, Арыстанбаб, городища Отырар и другие.

50. Горнолыжный курорт «Каскасу».

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