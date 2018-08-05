Список обладателей грантов представят в электронной версии

Об этом сообщили в МОН РК.

Республиканская конкурсная комиссия по присуждению государственных образовательных грантов завершает свою работу, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный аккаунт МОН РК в соцсетях.

Комиссия по присуждению государственных образовательных грантов работает до 5 августа. По итогам заседаний 6 августа в 10.00 часов планируется опубликовать полный список обладателей грантов.

Результаты присуждения государственных грантов для поступления в вузы страны будут доступны по ссылкам:

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