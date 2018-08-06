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Казахстанцев среди погибших и пострадавших при землетрясении в Индонезии нет

Казахстанские дипломаты находятся на постоянной связи с индонезийскими властями.

Фото : REUTERS / Johannes P. Christo6 августа 2018, 12:10

Граждан Казахстана среди погибших и пострадавших при землетрясении в Индонезии нет. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел РК, передает Zakon.kz.

"По предварительной информации Агентства по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии, предоставленной консулу Казахстана, среди погибших и пострадавших в результате землетрясения казахстанцев нет. Мы находимся на постоянной связи с индонезийскими властями. В случае поступления информации сообщим дополнительно", - проинформировал руководитель пресс-службы МИД РК Айбек Смадияров.

По последним данным количество погибших увеличилось до 91 человек, более 200 человек получили серьезные травмы. Магнитуда подземных толчков составила 6,6. Эпицентр подземных толчков находился в 49 км к северо-востоку от города Матарам. По словам очевидцев, землетрясение было сильным, толчки ощущались на популярном у туристов острове Бали.


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