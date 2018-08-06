КамАЗ протаранил несколько автомобилей в Алматы
Предварительно, водителю грузовика стало плохо.
Фото : кадр видео6 августа 2018, 12:17
В Алматы около городского акимата произошло массовое ДТП, передает Zakon.kz.
"Собрал несколько машин, Сатпаева/Назарбаева возле Акимата) водитель отказывается выходить... подробности уточняются...", - сказано в описании к видео, размещенном в Instsgram.
Как сообщили в пресс-службе ДВД Алматы, водитель КамАЗа ехал по Сатпаева и ему стало плохо, произошло столкновение с припаркованными машинами. Пострадавших нет.
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