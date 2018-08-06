Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Набравшая высший балл на ЕНТ алматинка поступила в турецкий институт

Ранее выпускница не смогла поступить в Назарбаев университет.

Фото : Казахстанская правда6 августа 2018, 14:08

Алматинка Шиара Кудайбергенова, набравшая максимальный балл на ЕНТ, поступила Suleyman Demirel University, сообщает Zakon.kz.

Шиара будет обучаться в СДУ по специальности "Финансы". Девушка набрала 140 из 140 возможных баллов на ЕНТ.

Ранее выпускница не смогла поступить в Назарбаев университет. Для поступления в Назарбаев университет, она должна была заранее заполнить заявку на сайте, а также пройти тест по английскому и тест по профилирующим предметам.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты