Набравшая высший балл на ЕНТ алматинка поступила в турецкий институт

Ранее выпускница не смогла поступить в Назарбаев университет.

Алматинка Шиара Кудайбергенова, набравшая максимальный балл на ЕНТ, поступила Suleyman Demirel University, сообщает Zakon.kz.

Шиара будет обучаться в СДУ по специальности "Финансы". Девушка набрала 140 из 140 возможных баллов на ЕНТ.

Ранее выпускница не смогла поступить в Назарбаев университет. Для поступления в Назарбаев университет, она должна была заранее заполнить заявку на сайте, а также пройти тест по английскому и тест по профилирующим предметам.

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