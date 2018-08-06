Набравшая высший балл на ЕНТ алматинка поступила в турецкий институт
Ранее выпускница не смогла поступить в Назарбаев университет.
Фото : Казахстанская правда6 августа 2018, 14:08
Алматинка Шиара Кудайбергенова, набравшая максимальный балл на ЕНТ, поступила Suleyman Demirel University, сообщает Zakon.kz.
Шиара будет обучаться в СДУ по специальности "Финансы". Девушка набрала 140 из 140 возможных баллов на ЕНТ.
Ранее выпускница не смогла поступить в Назарбаев университет. Для поступления в Назарбаев университет, она должна была заранее заполнить заявку на сайте, а также пройти тест по английскому и тест по профилирующим предметам.
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