Сестра принца Гарри шокировала посетителей пляжа полуобнаженной фигурой

Амелия Виндзор купалась, загорала, читала и ела в полуобнажённом виде.

С появлением Меган Маркл принц Гарри остепенился и больше не делает того, что позволял себе раньше. Теперь вместо него за дело взялась двоюродная сестра, пишет life.ru.

Для женской половины королевской семьи существует ряд строгих правил, которые просто непозволительно нарушать. Это касается не только поведения, но даже определенного цвета лака. Что уж там про одежду говорить. Но вот почему-то двоюродная сестра принца Гарри, дочь графа Сент-Эндрюса Амелия Виндзор с этими правилами не считается.

22-летнюю девушку сняли на Ибице. Она спокойно прогуливалась по пляжу топлес, никого не стесняясь.

Амелия купалась, загорала, читала и ела полуобнажённой. Официант, кажется, даже немного смутился.

В компании с ней находилась 25-летней сестра Марина Шарлотта. Но, судя по всему, старшая королевская особа вела себя более скромно.

На некоторых фото у 22-летней девушки отчётливо виден округлившийся живот, но эти слухи Амелия не комментирует. Да и вряд ли бы она расхаживала голышом, если бы действительно была беременна.

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