226 детей с ограниченными возможностями получили гранты в вузы Казахстана

Наибольшее количество грантов в этом году выделено на гуманитарные направления.

226 казахстанцев с инвалидностью I, II групп, инвалиды с детства будут учиться получили образовательные гранты на обучение в высших учебных заведениях страны, передает Zakon.kz.

Согласно размещенному на univision.kz списку, средняя сумма баллов по ЕНТ составил 81%. Наибольшее количество грантов в этом году выделено на гуманитарные направления - "Образование" (81), "Гуманитарные науки" (15). На творческое направление - "Искусство" выделено три гранта. Причем забравшие в этом направлении гранты ученики на ЕНТ набрали 112-114 баллов.

На "Творческие науки и технологии" выделено 40 грантов. По медспециальности грант забрали 21 человек. 6 человек с ограниченными возможностями будут учиться на гранте в Казахском национальном медицинском университете им. С.Д.Асфендиярова. В Казахстанско-Британский технический университет грант забрал один человек.

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