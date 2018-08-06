Водителей свадебного кортежа оштрафовали в Алматы

В отношении четырех водителей приняты меры административного воздействия, а именно на водителя автомашины марки BMW составлен протокол.

Водители свадебного кортежа оштрафованы в Алматы после жалобы жителей, передает МИА «Казинформ».

Как рассказали в ДВД Алматы, на пульт «102» от горожан поступило сообщение о том что, по проспекту Аль-Фараби на углу с улицей Розыбакиева в восточном направлении движется свадебный кортеж, водители которого нарушают правила дорожного движения. Информация незамедлительно была передана патрульным автоэкипажам, ориентирован личный состав строевых подразделений полиции.

«В результате кортеж был остановлен. В отношении четырех водителей приняты меры административного воздействия, а именно на водителя автомашины марки BMW составлен протокол по статье 590 части первой Кодекса об административных правонарушениях (управление ТС без ГРНЗ), на водителя Toyota составлены протокола за аналогичное нарушение, а также по части 5 той же статьи за тонировку. На водителя Audi составлены протокола по статье 606 части первой - создание аварийной обстановки, а также за тонировку, на управлявшего Mercedea составлен протокол за тонировку», - проинформировали в ДВД города Алматы.

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