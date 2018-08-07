До 30 лет грозит казахстанкам, задержанным в США

Гражданки задержаны в рамках дела, связанного с продажей раритетных автомобилей.

Как сообщил в кулуарах правительства РК официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров, в США задержаны жительницы Тараза, передает корреспондент Zakon.kz.

«Да, мы подтверждаем задержание. Среди задержанных есть три гражданки Казахстана. Две сейчас находятся под заключением, одна отпущена под подписку о невыезде в связи с состоянием здоровья. По заявлению прокурора Южного округа штата Нью-Йорк, по статье инкриминируемой им ожидается от 20 до 30 лет», - пояснил он.

Как уточнил А. Смадияров, девушки 1994-го, 1991-го и 1970-го годов рождения.

По его словам, в настоящее время генеральное консульство Казахстана в Нью-Йорке занимается оказанием всей необходимой консульско-правовой помощи по осуществлению защиты прав и законных интересов задержанных граждан республики.

«Мошенничество заключалось в том, что они размещали объявления о продаже раритетных автомобилей, получали предоплату и прерывали все контакты с покупателями. Гражданки бывшие жительницы Тараза. Сумма ущерба предварительно составляет 4,5 млн. долларов», - пояснил официальный представитель ведомства.

Ксения Давыдова, Астана

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