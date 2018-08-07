ОСМС: первичная медпомощь станет главным звеном

Как повысить в стране качество медуслуг, не увеличивая при этом ни затраты из бюджета, ни из кармана пациента.

Казахстанская медицина не справляется с растущей нагрузкой: пациенты вынуждены месяцами ждать приема узких специалистов, оплачивая самостоятельно те услуги, которые государством гарантируются бесплатно. Как в стране повысить качество медуслуг, не увеличивая при этом максимально ни затраты из бюджета, ни из кармана пациента. Мы выяснили, почему введение социального медицинского страхования - логичное решение существующей проблемы.

Вспомнить старые приоритеты

В этом году исполнилось 40 лет со дня принятия Алматинской декларации, а уже в октябре этого года в нашей стране ВОЗ планирует принять обновленный документ, который, как ожидается, подпишут представители правительств стран-членов Всемирной организации здравоохранения.

Документ этот в сфере развития медицины очень важен, но, пожалуй, не каждый обыватель знает о смысле его значения. А между тем, в нем прописаны основополагающие принципы медицины: «…здоровье, будучи состоянием полного физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствием болезней или физических дефектов, является основным правом человека и достижение, возможно, высшего уровня здоровья составляет важнейшую всемирную социальную задачу, для выполнения которой необходимы совместные усилия многих социальных и экономических секторов общества в дополнение к сектору здравоохранения». Главная задача, которая ставилась перед медиками 70-80 годов - достичь гражданами уровня здоровья, который позволит им вести продуктивный в социальном и экономическом плане образ жизни.

40 лет спустя необходимо признать: выполнить эту задачу полностью не получилось. И наибольшие проблемы вызывает центральное звено Алматинской декларации 1978 года – развитие первичной медико-санитарной помощи.

Профилактика – мать лечения

В Казахстане, по данным профильного ведомства, сейчас сложилась парадоксальная ситуация, когда на профилактику заболеваемости в стране тратится всего 3% от общего числа средств, выделяемых на все здравоохранение страны. Может быть результатом именно слабой профилактики является растущая статистика госпитализаций - 2,7 млн случаев в год, две трети из которых производятся по экстренным показаниям, когда требуется неотложная помощь, интенсивная терапия, оперативное вмешательство и прочие дорогостоящие виды услуг. Такая же неутешительная картина с количеством вызовов скорой помощи: до 7,5 млн в год. Но при этом, данные по плановым и профилактическим визитам казахстанских пациентов в больницах не растут. Этот показатель остается стабильным на уровне 100 млн посещений амбулаторно-поликлинических учреждений в год.

Проблема видится в состоянии службы первичной медпомощи, которая сегодня пока находится внизу перевернутой пирамиды и по обеспеченности кадрами, финансированием, материальными ресурсами.

«Мы хотим, условно говоря, за африканский бюджет получить европейское качество лечения,- говорит директор ТОО «Салауатты Астана» Лейла Ишбаева, - финансирование

казахстанской системы здравоохранения сейчас напоминает перевернутую пирамиду, где низ – это первичная медико-санитарная помощь, она самая важная и самая низкобюджетная. А ведь именно от ПМСП и зависит дальнейшее качество жизни пациента. И не случайно, именно этот постулат и был прописан в Алматинской хартии, принятой 40 лет назад. Сейчас же в системе здравоохранения «почетное» место занимает болезнь, вокруг нее кооперируются усилия врачей, это стало бизнесом для фармацевтов. Однако, понятно, что дешевле предупредить заболевание на начальной стадии, или вообще не доводить пациента до больничной койки».

Глава столичной поликлиники напоминает всем известную истину: только 10% здоровья пациента зависит от медицины, остальное – образ жизни и генетика. И 80% показаний к долгому и дорогостоящему лечению можно было бы избежать, обратись пациент вовремя к врачу.

Логическим решением проблемы, по мнению Лейлы Ишбаевой, станет оптимизация пакета медуслуг в рамках ГОБМП и внедрение обязательного медицинского страхования. Страховая медицина, помимо всего, говорит врач, может научить пациентов ценить собственное здоровье, ведь уплачивая взносы в Фонд медстрахования, человек станет требовательнее и к услугам медицины, не будет пропускать те же скрининги, профосмотры. В свою очередь усилия Фонда медстрахования будут также направлены на финансовую поддержку первичной медпомощи. С 2020 года не менее 40% средств ОСМС будет направляться на закуп услуг амбулаторной помощи и амбулаторного лекарственного обеспечения

Без страховки никуда, когда бюджет исчерпан, а спрос на медуслуги растет

По сути, в минздраве решили навести порядок в уже существующей системе: траты казахстанцев направить на развитие медицины, на рост качества услуг здравоохранения. Дефицит финансирования государственного объема бесплатной медпомощи в Казахстане достиг 540 млрд тенге или 38% от имеющейся потребности. И в итоге пациент вынужден платить за те услуги, которые должны быть бесплатными, к примеру, чтобы быстрее попасть к этому же специалисту, но уже в частной клинике. И не секрет, что сегодня, чем профессиональнее и востребованнее врач, тем дороже пациент готов оплатить его услуги. Этот принцип использовался и разработчиками ОСМС: с внедрением медстрахования в стране создается реальная конкуренция за пациента, а у обычных потребителей будет возможность лечиться в частных клиниках, получая услуги узких и дорогостоящих специалистов за счет медстрахования.

Но при этом минимальный стандарт медицинских услуг, входящий в ГОБМП (экстренная госпитализация, медицинская помощь при социально значимых заболеваниях, профилактические прививки) будет доступен для всех категорий населения, в том числе и незастрахованные с хроническим болезнями могут рассчитывать на плановую госпитализацию. А вот те, кто регулярно уплачивает взносы, а сегодня количество застрахованных составляет 6 млн казахстанцев, получают еще более обширный пакет медуслуг, начиная с консультативно-диагностической помощи до специализированных высокотехнологичных услуг.

Сейчас расходы на здравоохранение в РК составляют 3,6% от ВВП. Это почти в два раза меньше, чем в странах с высоким/средним уровнем доходов, к которым и относится

Казахстан. А если сравнивать этот показатель со странами ОЭСР, то он ниже уже в три раза! По данным Всемирного банка, расходы на медицину ниже казахстанских в Анголе, Бангладеше, Брунее, Эритрее, Габоне, Индонезии, Кувейте, Южном Судане и Туркменистане. Казахстан в рейтинге по затратам на здравоохранение находится на одном уровне с Ганой.

Мария Карина

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