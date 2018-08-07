В школах РК могут отменить подготовку к ЕНТ

ЕНТ является вступительным экзаменом в вуз.

Как сказал министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев в ведомство поступает множество предложений касательно совершенствования процессов Единого национального тестирования и комплексного тестирования, передает корреспондент Zakon.kz.

«В течение года в министерство образования и науки РК поступали предложения от педагогической общественности, родителей по совершенствованию процесса ЕНТ и КТ. В том числе по ЕНТ и КТ, так как ЕНТ и КТ выполняют одинаковую функцию, предлагается объединение двух тестирований». – сказал он.

Также, по его словам, в связи тем, что ЕНТ является вступительным экзаменом в вуз, предлагается освобождение от организации ЕНТ учителей школы.

«И еще - школы не должны готовить к ЕНТ, они должны помочь им (детям) освоить школьные программы. Поэтому отменяется проведение пробного тестирования в школах. И - присуждение грантов без языковой привязки к языку обучения. Также есть несколько предложений, эти предложения будут всесторонне обсуждены на августовском совещании и приняты соответствующие меры», - заключил Е. Сагадиев.

Ксения Давыдова, Астана

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