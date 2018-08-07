Зарплату на 30% повысили учителям, преподающим по обновленному содержанию

Поэтапно осуществляется переход на новые образовательные программы по международному требованию

На заседании правительства под председательством премьер-министра РК Бакытжана Сагинтаева о ходе реализации Госпрограммы развития образования и науки РК на 2016–2019 гг. за I полугодие т.г. доложил министр образования и науки Ерлан Сагадиев, передает zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

На 2018 год предусмотрено выполнение 8 индикаторов, 52 показателей, 148 мероприятий. По словам министра образования и науки РК Е. Сагадиева, все индикаторы и показатели выполняются.

Так, охват дошкольным образованием детей 3-6 лет составляет 93%. С этого года в 25 городах и 6 районах запущена автоматизированная выдача направлений в детские сады. До конца года все области перейдут на данную систему. Автоматизирован процесс выдачи направлений путем интеграции электронного Правительства и «Е-акимат».

В среднем образовании продолжается переход на программы обновленного содержания. С прошлого года 1, 2, 5, 7 классы обучаются на основе новых учебных программ и учебников. С сентября 3, 6, 8 классы перейдут на обучение по обновленному содержанию.

«До конца года 75% детей будет охвачено обновленным содержанием образования, за два года около 150 тыс. учителей обучены по обновленным программам», — отметил Е. Сагадиев. В этом году еще 73 тыс. педагогов проходят обучение. Согласно поручению Главы государства 205 тыс. учителям (67%), преподающим по обновленному содержанию, повышена зарплата на 30%. Введена новая система аттестации педагогов. В аттестации приняли участие около 60 тыс. педагогов, из них прошли аттестацию — более 36 тыс. педагогов (63%).

Как отметил министр, утвержден норматив подушевого финансирования, которое с 1 сентября начинается в 74 государственных и в 11 частных школах Астаны. Вместе с тем, данная работа начата в Шымкенте.

Согласно данным Министерства образования и науки, ежегодно из средств республиканского бюджета строятся от 110 до 170 школ.

В техническом и профессиональном образовании, согласно поручениям Главы государства, полностью обновлены государственные образовательные стандарты и по всем специальностям разработаны 245 модульных программ. Колледжам предоставлена возможность изменять содержание программ до 50% по требованию работодателей и до 80% при дуальном обучении.

Поэтапно осуществляется переход на новые образовательные программы по международному требованию, в том числе стандартов WorldSkills. В настоящее время готовы 170 обновленных программ, до конца года будут готовы еще 70 программ.

По словам руководителя образовательного ведомства, разработан проект Дорожной карты по обеспечению доступности системы ТиПО для лиц с особыми образовательными потребностями.

В высшем и послевузовском образовании работа направлена на подготовку конкурентоспособных кадров, интеграцию образования, науки и инноваций. Обеспечивается прозрачность и открытость процедуры назначения ректоров госвузов. Путем открытого конкурса уже назначены 19 ректоров. В рейтинге лучших университетов мира QS WUR в 2018 г. отмечены 10 казахстанских вузов.

В рамках реализации «Пяти социальных инициатив Президента» в т. г. увеличен госзаказ на 20 тыс. мест. Планируется до 2022 года подготовить 75 тыс. мест в студенческих общежитиях. В настоящее время акиматы подтвердили наличие 140 земельных участков.

«Научно-исследовательские работы на 2018–2020 гг. реализуются в рамках семи приоритетов развития науки. Доля затрат на опытно-конструкторские разработки в общем объеме финансирования НИОКР составила около 25% при плане 22%. На 2018–2020 гг. реализуются более 1 тыс. научных проектов по грантовому финансированию и 92 программы по программно-целевому финансированию науки», - резюмировал Е. Сагадиев.

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