Больше всего аварийных школ в Туркестанской области

Ежегодно в РК строят от 110 до 170 новых школ, но проблема трехсменных и аварийных школ до сих пор сохраняется.

На заседании правительства РК министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев рассказал о мерах, необходимых для сокращения разрыва в качестве образования между городскими и сельскими школами, а также проинформировал о том, как решается проблема с трехсменным обучением, передает корреспондент Zakon.kz.

«Сохраняется разрыв в качестве образования между городскими и сельскими школами. По итогам внешней оценки учебных достижений учащихся учащиеся 9 и 4 классов не достигли плановых значений государственной программы. Для устранения разрыва начата работа по улучшению материальнохтехнической базы сельских школ, повышение качества образования сельских учителей за счет использования средств через займ Всемирного банка», - сказал он.

Тем временем, по его словам, в этом году около 17 тысяч учащихся и 597 директоров школ приняли участие в PISA-2018 в новом компьютерном формате. Хорошие результаты показали казахстанские ученики в международном исследовании техники чтения и понимания текста PIRLS-2016.

«Средний балл составил 536, это позволило Казахстану занять 27-е место среди 50-ти стран. Данный результат сопоставим с Германией и Словацкой республикой», - указал Е. Сагадиев.

«Утвержден норматив подушевого финансирования, уже с 1 сентября начнем внедрять подушевое финансирование в 74 государственных и в 11 частных школах Астаны. Эта работа начата также в Шымкенте. Всем местным исполнительным органам необходимо обратить внимание на данный вопрос», - добавил министр.

Также он проинформировал о том, как решается проблема с трехсменным обучением.

«Ежегодно из средств республиканского бюджета строится от 110 до 170 школ. Кроме того, до сих пор сохраняется проблема трехсменных и аварийных школ. В настоящее время имеется 118 школ с трехсменным обучением. Из них в Алматинской области 27, в Актюбинской – 24, Туркестанской – 10, Акмолинской – 12 и Атырауской – 11. Число аварийных школ – 44 единицы.

Большинство аварийных находится в Туркестанской области – 12, в Жамбылской – 7, в Атырауской – 6, в ЗКО – 4», - перечислил глава МОН РК.

По его данным, главными причинами появления трехсменных школ является демографическая ситуация и миграционные процессы.

«Например, в Астану за 2017 год из других регионов страны переехали около 80 тысяч человек, из них около 17 тысяч детей. Это создает необходимость строительства порядка 15 новых школ ежегодно», - уточнил Е. Сагадиев.

В заключение министр дополнил, что в настоящее время, несмотря на большой объем средств, выделяемых для массового строительства школ, для полного решения этой проблемы необходимо начать работы по подушевому финансированию во всех городах.

«То есть привлечь частные компании для строительства школ. Из республиканского бюджета предусмотрены средства на возмещение инвестиционных затрат строительным компаниям, есть нормативная база, уже начата работа в Астане. Областным акимам необходимо обратить внимание на данный вопрос», - подытожил Е. Сагадиев.

Ксения Давыдова, Астана

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