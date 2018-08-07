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В Казахстане школы не могут требовать от родителей справку с места работы

Это незаконно.

Фото : Консультация юриста онлайн7 августа 2018, 14:38

Ситуацию со справками с места работы родителей, которые требуют в некоторых казахстанских школах, разъяснил вице-министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, пишет Спутник.

"Актуальная проблема – справки с места работы, которые часто и необоснованно требуют некоторые школы. К нам очень много обращений поступает по этому поводу. Мы хотим сказать, что это незаконно. Есть стандарт на оказание госуслуги, регламенты, там четко прописаны документы, и в их числе нет справки с места работы", — подчеркнул Асхат Аймагамбетов.

Он также ответил на вопрос о поступлении детей в нулевые классы, и о том, может ли школа отказаться принимать ребенка.


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