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В Москве звезда фильма "Такси" получил по лицу в караоке-баре

Сейчас по данному факту проводится проверка.

Фото : Mir24.tv7 августа 2018, 15:44

Французский актер Сами Насери, получивший мировую известность после съемок в серии фильмов "Такси", пострадал в результате драки в московском ночном клубе, сообщают Vesti.ru.

Инцидент произошел в караоке-баре Voice на Тверской улице, где артист отдыхал вместе со своим братом Ларби. У знаменитости возник конфликт с неким мужчиной, после чего неизвестный ударил актера рукой по лицу. По словам правоохранителей, драку затеяли приезжие из Белоруссии.

Сейчас по данному факту проводится проверка.


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