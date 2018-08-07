В Москве звезда фильма "Такси" получил по лицу в караоке-баре
Сейчас по данному факту проводится проверка.
Фото : Mir24.tv7 августа 2018, 15:44
Французский актер Сами Насери, получивший мировую известность после съемок в серии фильмов "Такси", пострадал в результате драки в московском ночном клубе, сообщают Vesti.ru.
Инцидент произошел в караоке-баре Voice на Тверской улице, где артист отдыхал вместе со своим братом Ларби. У знаменитости возник конфликт с неким мужчиной, после чего неизвестный ударил актера рукой по лицу. По словам правоохранителей, драку затеяли приезжие из Белоруссии.
Сейчас по данному факту проводится проверка.
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