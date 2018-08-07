Министерство энергетики не отвечает за рост цен на дизельное топливо

Это - волеизъявление представителей бизнеса.

Сельхозпроизводители запрашивали в министерстве энергетики на уборочный период - 394,4 тыс. тонн дизельного топлива. Этот объем ведомство закупило и распределило по месяцам и регионам. Все что свыше, фермеры покупают за свой счет. Об этом сегодня в Службе центральных коммуникаций рассказал вице-министр энергетики РК Болат Акчулаков, передает корреспондент Zakon.kz.

Все вопросы по поводу ценообразования и госрегулирования стоимости дизельного топлива во время посевной и уборочной компании, Акчулаков переадресовал в министерство экономики.

«В этом году при весенних работах в целом было выделено по заявкам сельхоз товаропроизводителей 375 тыс. тонн дизельного топлива, которое полностью было покрыто с нашей стороны. На осенние поставки был заявлен объем в 394,4 тыс. тонн, который также расписан по месяцам, начиная с июля месяца, заканчивая октябрем. То есть это период уборочной в зависимости от региона. Поэтому этот объем у нас был полностью распределен», - сказал он.

Вице-министр напомнил, что в Казахстане нет государственного регулирования цен на нефтепродукты, в том числе на дизельное топливо. А значит цена складывается на рынке.

«В отношении сельхоз товаропроизводителей никого государственного субсидирования цен, в том числе на дизельное топливо нет. Поэтому цены сегодня складываются рыночного характера и если какие-то более удешевленные цены сельхоз товаропроизводителям отпускаются, это чисто волеизъявление представителей бизнеса», - пояснил он.

По данным МЭ РК, уже в сентябре Казахстан будет производить порядка 4,5 млн тонн дизельного топлива (почти 90% от общего уровня потребления).

Татьяна Ковалева, Астана

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