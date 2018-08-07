Казахстанские ломбарды будут фотографировать посетителей

Министр внутренних дел Казахстана Калмуханбет Касымов рассказал о принимаемых мерах по борьбе со скупкой краденого.

Фото : Визитница Владикавказа

О нововведениях сообщил в ходе совещания в Алматы глава МВД Калмуханбет Касымов, сообщает zakon.kz. Министр внутренних дел Казахстана Калмуханбет Касымов рассказал о принимаемых мерах по борьбе со скупкой краденого. «Ломбарды у нас работали без всяких законных оснований. В 1997 году Нацбанк принял положение, но оно давно устарело. По сути, ломбарды стали местом сбыта краденого имущества. Совершил кражу и тут же можно сдать. Это невозможно в других странах, чей опыт мы изучили. Поэтому в закон внесли изменения, он принят в мае. В соответствии с этим законом, Миннацэкономики разрабатывает положение о ломбардах, и мы их обяжем фотографировать, как в Германии, документы и того человека, который сдаёт это имущество в залог и сообщать нам о том, что они истребовали такое имущество. Мы их легализуем и приведём в соответствие. Тогда у преступников не будет оснований сдавать это имущество в эти места. Тогда у преступников не будет оснований сдавать это имущество в эти места, то есть усложнится», - говорит Касымов.

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