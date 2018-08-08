В Алматы Toyota вылетела в арык на перекрытой улице
В результате ДТП никто не пострадал.
Фото : Zakon.kz8 августа 2018, 06:21
В Алматы Toyota Camry оказалась в арыке, передает Zakon.kz.
ДТП произошло на пересечении улицы Толе би с проспектом Назарбаева, на отрезке, где ведутся ремонтные работы.
Как удалось выяснить, две девушки в Toyota двигались по проспекту Достык. На одном из перекрестков в их машину пытался вломиться пассажир некой Lada Priora. Молодые особы заблокировали двери и стали уезжать от Lada.
По непонятным причинам, на Толе би - Назарбаева девушка-водитель не справилась с управлением, и автомобиль отлетел в арык.
В результате ДТП никто не пострадал.
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