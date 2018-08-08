Увеличился экспорт казахстанских товаров

В первом полугодии 2018 года дефицит текущего счета сократился в 2 раза до 1,4 млрд. долларов (2,9 млрд. долларов в 1 полугодии 2017 года).

Стабильная экономическая ситуация в странах партнерах и рост добычи нефти и газового конденсата благоприятно влияют на динамику экспорта – экспорт товаров увеличился на 21,8% и составил 28,6 млрд. долларов. Рост внутренней экономики способствовал увеличению импорта товаров на 7,8% до 16,1 млрд. долларов. В итоге, торговый баланс улучшился на 46,2% до 12,5 млрд. долларов. Об этом сообщили в Национальном банке РК, передает Zakon.kz.

В Нацбанке отметили, что основным сдерживающим фактором к сокращению дефицита текущего счета по-прежнему являются доходы иностранных прямых инвесторов, которые в связи с ростом экспортных доходов увеличились на 32,8% до 11,2 млрд. долларов. Более половины этих доходов было направлено на финансирование дочерних казахстанских предприятий.

"Финансовый счет (за исключением операций с резервными активами Национального Банка) по предварительным данным был практически сбалансирован и сложился с небольшим положительным сальдо в 12 млн. долларов. Чистый отток капитала, связанный со снижением обязательств резидентов, скомпенсирован сокращением иностранных активов резидентов", - проинформировали в Нацбанке.

Приток прямых иностранных инвестиций вырос в 1,5 раза и составил 4,8 млрд. долларов.

"Основным источником притока стало погашение иностранными аффилированными компаниями своих долговых обязательств перед казахстанскими предприятиями. Вместе с тем, для этого периода были характерны выплаты крупных дивидендов нерезидентами в пользу казахстанских предприятий и резидентами – иностранным инвесторам (так называемые супердивиденды). Такие операции отражаются в платежном балансе как изъятие капитала по прямым инвестициям", - сообщили в финрегуляторе.

По портфельным инвестициям чистый отток капитала составил 2,0 млрд. долларов, в основном, за счет выкупа АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз" на рынке своих акций и глобальных депозитарных расписок, а также покупок резидентами на вторичном рынке еврооблигаций министерства финансов РК.

Резервные активы (без учета активов Национального Фонда РК) по состоянию на 1 июля 2018 года оценивались в 30,1 млрд. долларов, что покрывает потребности финансирования 8,2 месяцев казахстанского импорта товаров и услуг.

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