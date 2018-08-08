Казахстанцы продолжают активно покупать доллары, несмотря на их рост в цене

Нетто-продажи доллара выросли за месяц более чем вдвое.

В июне из основных иностранных валют у населения резко повысился спрос на доллары, их нетто-продажи обменными пунктами (то есть продажа минус покупка) составили 79,9 млрд тг, что в 2,4 раза больше, чем месяцем ранее. При этом средневзвешенный курс доллара в июне вырос на 2,4% к маю. Об этом говорится в исследовании Ranking, передает Zakon.kz.

Нетто-продажи российских рублей уменьшаются второй месяц подряд, и составили 57,7 млрд тг, на 6,5% меньше, чем в мае.

Нетто-продажи обменными пунктами евро сократились за месяц сразу на 21,3%, до 20,6 млрд тг.

Самый большой разрыв между объемом сданной в обменники американской валюты и выкупленной в обменных пунктах наблюдается в Алматы. Здесь разница в пользу доллара составила 31,5 млрд тг, что на 41,7% больше, чем в прошлом месяце.

Следом идет Туркестанская область (бывшая ЮКО) и Шымкент - 13,1 млрд тг, рост за месяц - на 25,5%. Замыкает тройку лидеров Атырауская область - разница составила 7,6 млрд тг, что на 46% больше чем в мае.

По сравнению с прошлым месяцем, когда отрицательные нетто-продажи обменными пунктами долларов США наблюдались в двух регионах (Астана и Акмолинская область), в июне только в Астане сдали долларов больше чем купили - на 1,5 млрд тг (в мае - 14,7 млрд тг).

Самые высокие нетто-продажи рублей - в ЗКО - 7,7 млрд тг в пользу российской валюты, что на 11% больше, чем в мае. Следом идет ВКО - 7 млрд тг, что на 5,1% меньше, чем месяцем ранее. Карагандинская область замыкает ТОП 3 - 5,8 млрд тг, рост за месяц на 1,6%.

Отрицательные нетто-продажи рубля (то есть больше сданных казахстанцами в обменники рублей, чем выкупленных) в июне зафиксированы в двух областях, против одной в прошлом месяце.

Отрицательные объемы нетто-продаж обменными пунктами евро в последний раз были зафиксированы в начале года, и только в одном регионе. Евро пользуется популярностью по всему Казахстану, и, хотя нетто-продажи сократились, но выкупают европейской валюты казахстанцы всегда больше, чем сдают.

Самый большой объем нетто-продаж обменными пунктами евро за июнь зафиксирован в Алматы - 10,5 млрд тг, впрочем, это на 19,7% меньше, чем в мае. Следом идет Астана - 3,1 млрд тг, на 11,7% меньше, чем месяцем ранее. Замыкает тройку лидеров Карагандинская область - 1,4 млрд тг, на 16,4% меньше, чем в прошлом месяце.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!