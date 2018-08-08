Курс доллара составил 348 тенге

В обменниках доллар покупают/продают за 348,5-349,3 тенге, евро - за 404,7-406,7 тенге, рубль - за 5,5-5,54 тенге.

Фото : 24smi.org

Завершилась утренняя сессия на Казахстанской фондовой бирже KASE, сообщает Zakon.kz. По итогам утренних торгов, средневзвешенный курс доллара составил 348,14 тенге. Минимальная стоимость - 347,95 тенге, максимальная - 348,45 тенге. Общий объем торгов составил 39,45 миллионов долларов при 105 сделках. Курс валют в обменниках: доллар покупают/продают за 348,5-349,3 тенге, евро - за 404,7-406,7 тенге, рубль - за 5,5-5,54 тенге.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Поделиться новостью

сообщить об ошибке