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Курс доллара составил 348 тенге

В обменниках доллар покупают/продают за 348,5-349,3 тенге, евро - за 404,7-406,7 тенге, рубль - за 5,5-5,54 тенге.

Фото : 24smi.org8 августа 2018, 11:36

Завершилась утренняя сессия на Казахстанской фондовой бирже KASE, сообщает Zakon.kz.

По итогам утренних торгов, средневзвешенный курс доллара составил 348,14 тенге. Минимальная стоимость - 347,95 тенге, максимальная - 348,45 тенге. Общий объем торгов составил 39,45 миллионов долларов при 105 сделках.

Курс валют в обменниках: доллар покупают/продают за 348,5-349,3 тенге, евро - за 404,7-406,7 тенге, рубль - за 5,5-5,54 тенге.


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