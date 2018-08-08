Жириновский предложил при разводе передавать спорное имущество государству

По его словам, супруги попытаются нажиться на разводе.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на фоне бракоразводного процесса юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко предложил при разводе спорное имущество передавать в пользу государства, передает РИА Новости.

Хамовнический суд Москвы в понедельник принял встречный иск Петросяна к Степаненко, где он предлагает поделить нажитое имущество поровну. Ранее Степаненко подала иск на расторжение брака, она хочет взыскать с Петросяна более 80% совместно нажитого имущества. Суд продолжит рассмотрение дела о разводе и разделе имущества 13 августа.

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"В свете скандального развода и раздела имущества между Петросяном и Степаненко у нас родилась законодательная инициатива, которую уже прорабатывают наши юристы. Чтобы исключить спекуляции вокруг семейного имущества при разводе, нужно установить правило — все спорное имущество передается в пользу государства", — говорится в Telegram-канале Жириновского.

По его словам, это "остудит пыл" супругов, которые попытаются нажиться на разводе.

Петросян и Степаненко женаты более 30 лет. О причине расставания официально не сообщается, о разводе просили представители обеих сторон, хотя первый иск был подан Степаненко.

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