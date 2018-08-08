У каких телеканалов отозвали лицензии в Казахстане

В списке имеется 88 телеканалов

У ряда иностранных телеканалов были отозваны свидетельства о постановке на учет и прекращена ретрансляция на территории Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт министерства информации и коммуникаций РК.

Отмечается, что в соответствии с поправками в Закон Республики Казахстан "О телерадиовещании" принятыми в 2017 году (Статья 18-1) все иностранные теле-, радиоканалы, ретранслирующиеся на территории Республики Казахстан, обязаны в течение шести месяцев со дня введения в действие данного закона зарегистрировать на территории РК юридическое лицо или провести учетную регистрацию своего филиала (представительства).

Иностранные теле-, радиоканалы были обязаны в течение шести месяцев со дня опубликования зарегистрировать на территории РК юридическое лицо или провести учетную регистрацию своего филиала (представительства) в срок до 9 июля.

По истечении указанного срока, министерство отозвало свидетельство о постановке на учет у всех иностранных теле-, радиоканалов, не прошедших процедуру. В последующем это повлечет запрет на ретрансляцию данных иностранных теле-, радиоканалов на территории страны.

На сегодняшний день в министерстве на учет поставлено 307 иностранных теле-, радиоканалов. Из них 219 – открыли свои представительства, 88 – не открыли.

"Иностранные теле-, и радиоканалы заинтересованные в продолжении ретрансляции и работы в Казахстане, должны будут открыть представительства и повторно пройти процедуру постановки на учет", - сообщили в МИК РК.

Как сообщил министр Абаев в Facebook, по оставшимся 88 каналам министерством подготовлены приказы, предусматривающие прекращение их вещания на территории страны. В списке среди телеканалов имеются "THT-Comedy", "Russia Today TV", "RU.TV", "Дождь", "Боец", "TOPSHOP TV" и другие.

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