Полиция и прохожие спасли суицидницу в Атырау

Девушка пыталась спрыгнуть с моста.

В Атырау спасли девушку, пытавшуюся спрыгнуть с моста в Урал, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Трагический случай мог произойти на мосту, соединяющим микрорайоны Авангард и Жилгородок. Находившуюся за ограждением моста девушку заметила инспектор ЦОУ УВД Атырау Айсулу Абилкасова в ходе дежурного обследования территории. Были оповещены патрульные службы. Через несколько минут на место возможной трагедии прибыл экипаж «Батыс-18». Сотрудники полиции Азамат Тлепкалиев и Бекжан Мырзагалиев бросились спасать девушку. Но, несмотря на все попытки полицейских вытащить сопротивлявшуюся девушку из-за железных оград моста, им это не удавалось. На помощь сотрудникам полиции пришли двое прохожих - Сагынжан Гиззатуллин и Амантай Илиев. Один из парней перебрался через перила моста, после чего общими усилиями девушку удалось возвратить на безопасное место - обратно на мост», - проинформировала пресс-секретарь ДВД региона Назымгуль Кайсыгалиева.

«Я хорошо плаваю, поэтому не боялся упасть в Урал и спокойно перелез через перила моста. Сотрудники полиции работали слаженно, я был уверен, что в случае чего они подстрахуют меня. В итоге все закончилось благополучно», - рассказал Амантай Илиев.

Амантай Илиев и Сагынжан Гизатулин, оказавшие содействие полиции в спасении девушки, награждены Благодарственными письмами руководства УВД Атырау.

В тот день ребята шли на работу - оба они сотрудники типографии ТОО «Атырау-Акпарат».

«По данному факту начато досудебное расследование по статье «Доведение до самоубийства». Сотрудники полиции младший лейтенант Азамат Тлепкалиев и младший сержант Бекжан Мырзагалиев будут представлены к наградам», - сообщила Н. Кайсагалиева.

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