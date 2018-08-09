Доллар в казахстанских обменниках поднялся сегодня до 355 тенге

Причиной столь резкого подорожания американской валюты стало резкое ослабление рубля в России.

Сегодня, согласно данным kurs.zakon.kz по состоянию на 09:38, цена на доллар в обменных пунктах составила в среднем 352-355 тенге. При этом официальный курс американской валюты составляет 348,59 тенге, сообщает Zakon.kz.

Доллар начал стремительно укрепляться с начала мая 2018 года.

Тогда многие казахстанские эксперты-экономисты связывали рост курса доллара с происходящим в тоже время ослаблением российского рубля, сезонным фактором и возникшей на этом фоне психологической нервозностью населения.

После этого доллар продолжал постепенно набирать в цене. В принципе большой озабоченности у финансовых аналитиков это не вызывало, так как, тенге двигался в своем равновесном коридоре, который уже давно обговаривался на уровне 320-340 тенге за доллар.

В течение следующих двух месяцев американская валюта продолжала расти, и 19 июля средневзвешенный курс доллара США составил 344,98 тенге. Согласно прогнозам аналитиков, спад должен произойти в октябре. В начале августа доллар в "обменниках" уже "перерос" психологическую отметку в 350 тенге, и вновь стали распространяться слухи о возможной девальвации. Однако согласно прогнозам экспертов, тенге уже в ближайшие месяцы должен начать постепенное укрепление, поднявшись до прежнего уровня.

Сегодня доллар вновь поднялся в цене. Эксперты полагают, что резкий скачек доллара связан с неоднозначной реакцией рубля на новые санкции со стороны США.

Вчера курс доллара в ходе торгов на Московской бирже вырос более чем на полтора рубля (более 2%), превысив отметку 65 рублей. Это максимальный рост с 11 апреля, когда доллар стоил более 65 рублей. Евро также подорожал почти 2%, достигнув отметки в 75 рублей. По мнению российских экспертов, столь резкое ослабление рубля связано с неопределенностью положений нового законопроекта США об антироссийских санкциях.

При этом большинство экспертов полагают, что подобная реакция рубля на новый законопроект США об антироссийских санкциях, скорее всего, будет краткосрочной, поскольку пока неясны перспективы его принятия.

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