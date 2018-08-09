Пенсионерка погибла под колесами джипа в Алматы

Женщина была сбита на пешеходном переходе.

В Алматы произошло ДТП со смертельным исходом, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Инцидент произошел на пешеходном переходе по улице Майлина, близ улицы Богдана Хмельницкого. Водитель Toyota Prado ехал по Майлина в южном направлении. Сзади двигался грузовик Mercedes. По словам водителя грузовика, Toyota Prado резко затормозил перед пешеходным переходом, и он просто не успел затормозить. Mercedes ударил внедорожник, отчего он выехал на переход и сбил пенсионерку, 1942 года рождения, насмерть. От удара она отлетела на расстояние более 10 метров.

По предварительной версии, водитель внедорожника запаниковал, дал газу и выехал на разделитель, где снес два дерева.

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