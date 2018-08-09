Резкий взлет доллара: Истерия или тенденция

Казахстанские экономисты рассказали о том, какой курс американской валюты можно ожидать в ближайшей перспективе.

Сегодня официальный курс доллара, по итогам утренней торговой сессии на Казахстанской фондовой бирже (KASE), составил 353.53 тенге. Однако в обменниках его покупают/продают в среднем за 354.9-356.1 тенге. Как полагают эксперты, резкий скачок американской валюты связан с неоднозначной реакцией рубля на возможное введение новых антироссийских санкций со стороны США. Насколько обоснован рост курса доллара, как долго это продлится и к чему приведет, журналист Zakon.kz попытался узнать у ведущих казахстанских экономистов.

Паническая атака

По мнению экономиста, советника председателя Нацбанка РК Айдархана Кусаинова, все это некая паническая атака, вызванная ничем не подтвержденными слухами. И в принципе, это нормально, так как рынки всегда остро реагируют на различные негативные новости. Хотя по сути ничего не произошло, и санкции еще не объявили.

«Рубль упал на фоне ожидания новых антироссийских санкций, хотя никто не знает, будут ли они вообще введены и в каком виде. Естественно, когда рубль «валится», наш рынок тоже реагирует. То есть, такая эмоциональная реакция рубля, естественно вызвала соответствующую психологическую реакцию у нас. И вполне может быть, что эта реакция слишком бурная. Но при этом подчеркну, что она нормальная. Психологическая составляющая рынка играет очень большую роль и ее необходимо учитывать. Но это именно сиюминутный рынок. Вполне вероятно, что уже сегодня или завтра рубль укрепится. Ведь и раньше были периоды, когда рубль стремительно падал, а на следующий день укреплялся обратно. Поэтому пока невозможно что-то прогнозировать. Посмотрим, как дальше пойдут торги, насколько ослабление рубля является фундаментальным и системным. Но я считаю, что это все же излишняя реакция, и когда эмоции утихнут, в какой-то степени все отыграется назад», – считает А. Кусаинов.

Кроме того, по мнению экономиста, нужно учитывать и другой важный момент. В последние месяцы на фоне сезонных факторов и панических ожиданий, курс доллара в Казахстане и так поднялся выше ожидаемых величин. А тут еще паника, возникшая на российской валютной бирже.

«И это еще один такой фактор, наверное, неудачный для нас. Если бы рубль упал весной, тенге бы гораздо слабее реагировал на это. А сейчас ситуация с курсом доллара и так обострена, а тут еще ослабление рубля добавилось. Но я думаю, что в ближайшее время рубль опять укрепится и все вернется на свои места. Но как быстро это произойдет, я не могу сказать. У нас и так курс тенге к доллару был завышенный, а сейчас вырос еще больше. Да и сегодняшний психологический момент может на какое-то время остаться. Поэтому можно предположить, что в ближайшее время доллар может еще немного дальше уйти. Скажем, подняться до 360 тенге. Но, я думаю, что в ближайшие три месяца тенге начнет укрепляться и вернется к прежнему коридору в 340-350 тенге», – подытожил А. Кусаинов.

Время покажет

Однако экономист Astana Best Consulting Group Арман Байганов не столь уверен в позитивном развитии событий. По его словам, после того, как вчера произошла утечка информации о том, что готовится новый пакет антироссийских санкций небывалых масштабов, рубль просел сразу почти на 3%, и сейчас идет стремительный отток капитала с российского рынка и распродажа российских активов. В связи с этим, рубль еще какое-то время будет находиться под большим давлением. А учитывая, что наши экономики тесно связаны, любые события, приводящие к ослаблению российской валюты, будут влиять и на тенге в долгосрочном плане.

«У нас торговый оборот с Россией и так складывается не в нашу пользу. Мы больше импортируем, нежели экспортируем. Соответственно дальнейшее ослабление рубля может увеличить конкурентоспособность и привлекательность российских товаров, и привлечение их на казахстанский рынок. Соответственно, Казахстану, чтобы защитить свой экономический рынок от российских товаров и поддержать наших производителей, придется параллельно проводить ослабление тенге. Уже сегодня официальный курс тенге к доллару составил 353.53 тенге. А сам рубль вчера упал на 3%. То есть по логике, если вчера курс тенге к доллару составлял 348.9 тенге, и нужно было повысить его на 3%, то соответственно цена за доллар должна была составить около 360 тенге. Поэтому можно предположить с большой вероятностью, что Нацбанк дабы не вызывать дальнейшую панику на казахстанском валютном рынке, проводил в течение сегодняшнего дня интервенции», – говорит А. Байганов.

При этом экономист не отвергает мысли о том, что пока ослабление российской валюты основано только на слухах о грядущих санкциях, возможно, все еще поменяется, и рубль, а соответственно тенге снова начнут укрепляться. Однако, по его мнению, вероятность введения этих санкций все же довольно высока.

«Я думаю, что президент США, чтобы подготовить электорат к следующим выборам будет и дальше ужесточать антироссийские санкции. Тем более, что товарооборот между США и Россией минимальный и не играет большой роли для американской экономики. Поэтому, на мой взгляд, очень велика вероятность того, что эти масштабные санкции все же введут. И все будет зависеть от пакета санкций, какие именно ограничения они будут подразумевать. Введут их полностью или используют лишь часть из того, что сейчас заявляют. В США все эти моменты решает конгресс. В общем, я думаю, что доллар будет дорожать дальше, и до конца года его курс будет составлять 350-360 тенге. Поднимется ли он выше этой цифры, будет зависеть от объема санкций и дальнейших отношений между США и Россией», – резюмировал А. Байганов.

Как менялся курс доллара

Доллар начал стремительно укрепляться с начала мая 2018 года.

Тогда многие казахстанские эксперты-экономисты связывали рост курса доллара с происходящим в тоже время ослаблением российского рубля, сезонным фактором и возникшей на этом фоне психологической нервозностью населения.

После этого доллар продолжал постепенно набирать в цене. В принципе большой озабоченности у финансовых аналитиков это не вызывало, так как, тенге двигался в своем равновесном коридоре, который уже давно обговаривался на уровне 320-340 тенге за доллар.

В течение следующих двух месяцев американская валюта продолжала расти, и 19 июля средневзвешенный курс доллара США составил 344,98 тенге. Согласно прогнозам аналитиков, спад должен произойти в октябре. В начале августа доллар в «обменниках» уже «перерос» психологическую отметку в 350 тенге, и вновь стали распространяться слухи о возможной девальвации. Однако, согласно прогнозам экспертов, тенге уже в ближайшие месяцы должен начать постепенное укрепление, поднявшись до прежнего уровня.

Сегодня доллар вновь поднялся в цене. Эксперты полагают, что резкий скачок доллара связан с неоднозначной реакцией рубля на новые санкции со стороны США.

Вчера курс доллара в ходе торгов на Московской бирже вырос более чем на полтора рубля (более 2%), превысив отметку 65 рублей. Это максимальный рост с 11 апреля, когда доллар стоил более 65 рублей. Евро также подорожал почти 2%, достигнув отметки в 75 рублей. По мнению российских экспертов, столь резкое ослабление рубля связано с неопределенностью положений нового законопроекта США об антироссийских санкциях.

По состоянию на 9 августа 2018 года средневзвешенный курс доллара США на утренней сессии KASE составил 353,53 тенге за доллар. В обменниках его покупают/продают в среднем за 354.9-356.1 тенге.

Владимир Демидов

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