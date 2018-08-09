В Алматы на "барахолке" произошел пожар

В ликвидации пожара задействовано 60 человек личного состава, 18 единиц техники Службы пожаротушения города Алматы.

На "барахолке" в Алматы произошел пожар, передает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы, в 16.26 часов на пульт "101" поступило сообщение о горении контейнера на рынке Байсат, Северное Кольцо, 7.

"Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова через 7 минут, в 16.33 часов. Силы и средства наращиваются по повышенному номеру вызова. Производят тушение пожара. В ликвидации пожара задействовано 60 человек личного состава, 18 единиц техники Службы пожаротушения города Алматы", - сообщили в ДЧС.

Пожарными предотвращено распространение огня на близрасположенные контейнеры и бутики.

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