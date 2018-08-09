О создании фонда Дениса Тен рассказала его мать

Мы благодарны всем, кто сейчас рядом с нами и оказывает всяческую помощь! - Оксана Тен.

Оксана Тен рассказала об увековечивании памяти ее сына Дениса, сообщает Zakon.kz.

"От имени семьи Дениса еще раз хотела бы поблагодарить всех казахстанцев за поддержку нашей семьи в эти трудные дни!

За это время было озвучено много идей и предложений об увековечивании памяти Дениса. Хочу проинформировать общественность, что нами совместно с государственными органами уже начата такая работа.

Для реализации планов и проектов Дениса идет регистрация специального общественного фонда.

Во время личных встреч с руководством Министерства культуры и спорта и Акиматом города Алматы нами был озвучен ряд предложений. Все они нашли понимание и поддержку.

Министерство культуры и спорта Республики Казахстан планирует открыть Академию фигурного катания имени Дениса Тен.

Акимат города Алматы взял на себя обязательства по проведению ежегодного Международного турнира по фигурному катанию памяти Дениса.

Также Акимат займется реализацией проекта по установке памятника Денису на месте трагедии. Будет создана специальная комиссия с участием членов семьи и объявлен конкурс среди профессиональных скульпторов.

Кроме того, акимат пообещал установить памятную доску на нашем доме, где родился и жил Денис, оказать помощь в издании книги о Денисе. Сегодня нами совместно с друзьями Дениса уже ведется подготовка материалов для книги.

В ближайшее время мы всем сообщим адрес офиса фонда Дениса Тен.

Мы благодарны всем, кто сейчас рядом с нами и оказывает всяческую помощь!

Уверена, что идеи Дениса будут воплощены в жизнь!" - написала она.

Все новости по теме читайте здесь.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!