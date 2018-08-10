Три горных пика переименуют в Казахстане

Ономастическая комиссия поддержала идею переименования пиков в честь трех биев – Казыбек, Айтеке и Толе би.

12 августа с карты мира исчезнут пики Рощина, Кергелы-Узловая и Студентов, расположенные на территории Сайрам-Угамского национального парка. Теперь они будут носить имена трех биев: Казыбек би, Айтеке би и Толе би. В рамках областного фестиваля «Это наши горы», посвященного трем биям, планируется переименование пиков, сообщает Zakon.kz со ссылкой на otyrar.kz.

Миссию – установить таблички на пиках, высотой более трех тысяч метров над уровнем моря доверили альпинистам из трех регионов Казахстана. Примечательно, что фестиваль будет проходить под числом три – продлится он трое суток, переименуют три вершины в честь трех биев, ну а восхождение совершат 3 десятка альпинистов.

«Сегодня начинается ваш поход и вы планируете совершить поистине благое дело – переименовать три вершины в честь наших великих биев – Казыбек би, Айтеке би и Толе би. Мы вас провожаем с площади Ордабасы, имеющей огромное историческое значение, кроме того, именно здесь слияние трех улиц, названных в честь наших великих биев. Пусть духи предков вас подержат и ваши ноги не знают усталости, а дорога будет легкой», — напутствовал Омирбек Темирулы, председатель ветеранов судей области.

Бахытжан Асанов, президент областной федерации туризма: «Восхождение будет длиться три дня. Из них один один поход, штурм из лагеря — это верхние озера, два дня восхождение, четвертый день спуск на базовый лагерь, вниз в ущелье Сайрам су. Сейчас у нас три команды с Туркестанской, Карагандинской и Актюбинской областей. Всего 30 человек».

«В рамках фестиваля, посвященному трем биям, 12 августа мы проведем большой праздник с национальными играми, концертной программой и экскурсиями по окрестностям. Всех желающих в 7 утра 12 августа будет ждать автобус на площади Ордабасы», — рассказывает Ерлан Кыдыров, руководитель отдела внешних связей управления туризма Туркестанской области.

Ономастическая комиссия поддержала идею переименования этих пиков в честь трех биев – Казыбек, Айтеке и Толе би. Ну а 12 августа в ущелье пройдет большой праздник, на который приглашены все желающие.

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