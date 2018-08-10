В Алматы сотрудника СИЗО задержали за взятку
Получение взятки было зафиксировано.
Фото : Отырар10 августа 2018, 11:23
В Алматы по подозрению в получении взятки задержан сотрудник СИЗО, передает Zakon.kz.
Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель МВД Казахстана Алмас Садубаев.
"Сотрудниками УСБ ДВД Алматы в ходе проведения негласных следственных действий было зафиксировано, как сотрудник Учреждения ЛА-155/18 получает взятку от физического лица за пронос на территорию колонии и передачу осужденному денежных средств", - сообщил Садубаев.
Данное правонарушение зарегистрировано в ЕРДР по ст.361 ч.2 УК РК (злоупотребление должностными полномочиями).
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