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В Алматы сотрудника СИЗО задержали за взятку

Получение взятки было зафиксировано.

Фото : Отырар10 августа 2018, 11:23

В Алматы по подозрению в получении взятки задержан сотрудник СИЗО, передает Zakon.kz.

Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель МВД Казахстана Алмас Садубаев.

"Сотрудниками УСБ ДВД Алматы в ходе проведения негласных следственных действий было зафиксировано, как сотрудник Учреждения ЛА-155/18 получает взятку от физического лица за пронос на территорию колонии и передачу осужденному денежных средств", - сообщил Садубаев.

Данное правонарушение зарегистрировано в ЕРДР по ст.361 ч.2 УК РК (злоупотребление должностными полномочиями).


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