Находящиеся под следствием мужчины напали на автовладельца в Алма-Арасане

В совершении этого преступления подозреваются трое мужчин, следственно-арестованных за разбой.

Официальный представитель МВД Казахстана Алмас Садубаев в ходе брифинга сообщил о задержании преступников в ряде регионов страны и отметил, что неотвратимость наказания за содеянное и верховенство закона являются одними из важнейших принципов работы полиции, передает Zakon.kz.

Так, в Алматы сотрудники криминальной полиции ДВД города раскрыли разбойное нападение, совершенное в ущелье Алма-Арасан - на мужчину напали и забрали его автомобиль Mercedes Benz S-Class. В совершении этого преступления подозреваются трое мужчин, следственно-арестованных за разбой.

"Также сотрудниками ДВД Алматы задержан местный житель, находившийся в розыске как соучастник разбойного нападения на квартиру с завладением денежных средств и ювелирных изделий", - отметил Садубаев.

Еще трое следственно-арестованных в Кокшетау задержаны за разбой на дом предпринимателя с завладением денег в сумме 3 млн. тенге.

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