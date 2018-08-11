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В Алматы от загоревшейся машины огонь перекинулся на сухостой и близится к жилым домам

Автомобиль выгорел полностью.

Фото : Скриншот с видео11 августа 2018, 12:20

В Алматы загорелся автомобиль, от него пламя перекинулось на сухостой и идёт в сторону жилых домов, передает корреспондент Zakon.kz.

Автомашина ВАЗ 21114 загорелась на участке автодороги по Момышулы, в южном направлении, ниже автоЦОНа. Причину возгорания должны озвучить в ДЧС Алматы.

Судя по видео в Instagram, пламя перекинулось на сухостой и идет в сторону жилого массива - микрорайонов "Шанырак-5" и "Трудовик".


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