В Алматы от загоревшейся машины огонь перекинулся на сухостой и близится к жилым домам
Автомобиль выгорел полностью.
Фото : Скриншот с видео11 августа 2018, 12:20
В Алматы загорелся автомобиль, от него пламя перекинулось на сухостой и идёт в сторону жилых домов, передает корреспондент Zakon.kz.
Автомашина ВАЗ 21114 загорелась на участке автодороги по Момышулы, в южном направлении, ниже автоЦОНа. Причину возгорания должны озвучить в ДЧС Алматы.
Судя по видео в Instagram, пламя перекинулось на сухостой и идет в сторону жилого массива - микрорайонов "Шанырак-5" и "Трудовик".
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