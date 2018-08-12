Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

После ДТП в Алматы автомобили оказались друг от друга на расстоянии полукилометра

Если бы один из автомобилей не уткнулся в бетонную плиту на дороге, расстояние могло быть еще больше.

Фото : zakon.kz12 августа 2018, 01:58

BMW и Audi столкнулись на шоссе Северное Кольцо в Алматы, сообщает корреспондент zakon.kz.

Автомобиль BMW E34 двигался по Северному Кольцу вверх, Audi 100 вниз.

По неизвестной пока причине Audi 100 выехал на встречную полосу. Двигавшиеся на высокой скорости автомобили столкнулись. У BMW вырвало колесо, Audi закрутило по проезжей части, машина ударилась о бетонную плиту разделяющую проезжую часть, опрокинула ее, а сама остановилась неподалеку.

Расстояние между автомобилями после ДТП составило более полукилометра.

Оба водителя госпитализированы.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты