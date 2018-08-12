После ДТП в Алматы автомобили оказались друг от друга на расстоянии полукилометра

Если бы один из автомобилей не уткнулся в бетонную плиту на дороге, расстояние могло быть еще больше.

BMW и Audi столкнулись на шоссе Северное Кольцо в Алматы, сообщает корреспондент zakon.kz.

Автомобиль BMW E34 двигался по Северному Кольцу вверх, Audi 100 вниз.

По неизвестной пока причине Audi 100 выехал на встречную полосу. Двигавшиеся на высокой скорости автомобили столкнулись. У BMW вырвало колесо, Audi закрутило по проезжей части, машина ударилась о бетонную плиту разделяющую проезжую часть, опрокинула ее, а сама остановилась неподалеку.

Расстояние между автомобилями после ДТП составило более полукилометра.

Оба водителя госпитализированы.

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