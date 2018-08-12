В Актау начался Пятый саммит Прикаспийских государств

Глава Казахстана открыл мероприятие.

В Актау начал работу Пятый саммит Прикаспийских государств, сообщает корреспондент Zakon.kz.

В казахстанский город прибыли главы пяти стран: Азербайджана, Ирана, России и Туркменистана, президент Казахстана находится в Актау с 10 августа.

Поприветствовав каждого из президентов, глава Республики Казахстан выступил с речью:

«Я рад приветствовать всех в рамках данного каспийского саммита. В этот раз он проходит на побережье всех нас объединяющего Каспийского моря, в городе Актау. Весьма символично, что наша встреча совпадает с международным днем Каспийского моря. Это создает отличный фон для этого важного исторического решения. Уважаемые коллеги, согласно нашей согласованной ранее повестке, предстоит решить следующие вопросы: правовой статус Каспийского моря, сотрудничество и регионально-международная тематика».

«Не секрет, что некоторые эксперты скептически оценивали перспективы данного процесса. Однако сегодня перед всем миром в Актау нам удалось прийти к общему знаменателю. Сегодня, по истечении четверти века, мы с уверенностью можем сказать: нам удалось превратить Каспий в море дружбы», - сказал Елбасы.

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