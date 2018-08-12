Рухани заявил о необходимости переговоров по разграничению дна Каспийского моря

Этот саммит является шагом в сторону интеграции, который будет укреплен с принятием дополнительных шагов.

Переговоры для окончательной договоренности по разграничению дна Каспия должны быть продолжены, необходимо отдельное соглашение, заявил президент Ирана Хасан Рухани, сообщает корреспондент zakon.kz.

Хасан Рухани выразил признательность за гостеприимство Нурсултану Назарбаеву.

Президент Ирана сказал, что после распада СССР сотрудничество прикаспийских стран началось с подписания Тегеранской Конвенции. А на сегодняшней встрече, мир стал свидетелями подписания Конвенции о Каспийском море. Юридическом документе, регламентирующим права и обязанности стран.

"Любое строительство военных баз и предоставление иностранным государствам проход военных кораблей авианосцев, подводных лодок и даже провоз грузов иностранных государств через Каспий, запрещается. Но с подписанием этой конвенции еще не урегулированы важные вопросы касающиеся моря", - выделил в своей речи Рухани.

Отрадно что прикаспийские страны выступают против односторонних действий. Страны-участники ускорили свои шаги в сторону создания организации сотрудничества, таможенных союзов, совместных свободных зон. А это инвестиции, туризм, создание единого таможенного окна, развитие многопрофильного экономического сотрудничества и другие взаимовыгодные меры.

"Один из потенциалов Каспийского моря заключается в использовании преимуществ морского транспорта. Перевозки товаров и пассажиров, расширение и модернизация портов в море. Все это имеет большой потенциал".

Расширение дорог прикаспийских стран играют также важную роль. Можно создать условия чтобы все могли использовать туристические достопримечательности. Целесообразно упрощать услуги судоходных компаний и туристических агентств. Иран имея доступ к морю на севере и юге, и готов принять меры для реализации своей роли в вопросе развития торговли и транспорта.

"Этот саммит является шагом в сторону интеграции, который будет укреплен с принятием дополнительных шагов", - заключил президент Ирана.

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