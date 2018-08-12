Главы пяти государств подписали Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря

Назарбаев отметил, что результат сегодняшней встречи является важным шагом на пути к еще большей консолидации прикаспийских государств.

Главы Казахстана, Азербайджана, Ирана, России и Туркменистана на пятом саммите Прикаспийских государств, состоявшемся сегодня, 12 августа, в Актау подписали Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, передает Zakon.kz.

"Мы сегодня выслушали мнения глав государств и определили дальнейшие меры практического взаимодействия. Я надеюсь, что предложения, которые были здесь высказаны, будут конкретно обсуждаться на созданных нами специальных комиссиях, в рабочих группах. Теперь мы заявляем, что в нашей работе достигнут консенсус, он отражен в коммюнике саммита, который у вас имеется. Есть ли замечания по тексту коммюнике? Нет. Тогда предлагаю считать его принятым", -сказал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Перед тем, как главы пяти государств удалились на церемонию подписания документов, Назарбаев отметил, что результат сегодняшней встречи является важным шагом на пути к еще большей консолидации прикаспийских государств.

"Мы уверены, что достигнутые договоренности, документы, которые мы подпишем сейчас, будут способствовать наиболее полному раскрытию потенциала сотрудничества, направлены на гармоничное развитие и процветание прибрежных стран и их народов... ... Если у глав государств нет других предложений и замечаний, то разрешите мне от имени принимающей стороны еще раз поблагодарить всех вас за конструктивный диалог, понимание в решении вопросов и за ваши новые инициативы", - заключил президент Республики Казахстан.

Конвенция регламентирует вопросы необходимых разграничений, режимов судоходства и рыболовства, фиксирует принципы военно-политического взаимодействия стран, гарантирует использование Каспия исключительно в мирных целях и неприсутствие на море вооруженных сил внерегиональных держав. Урегулирование правового статуса Каспия создает условия для сотрудничества между странами на качественно-новом партнерском уровне.

"Море имеет важное геополитическое значение, через регион проходят стратегические транспортные коммуникации. Море является эффективным связующим мостом между нашими странами, Европой и Азией... ...Конвенция определяет права и обязательства сторон в отношении Каспийского моря, включая его недра, воздушные пространства, с разграничением суверенитета, прав на недропользование, прокладку подводных трубопроводов, биологических ресурсов моря и другие вопросы. Она регулирует безопасность, ликвидации ЧС, вопросы военной деятельности прикаспийских государств", - отметил глава государства Назарбаев.

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