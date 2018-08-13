"Бракованное" решение судьи вызывает резонанс, критику всей системы - Жакип Асанов

Асанов написал очередное обращение к коллегам.

О судебных актах, "шитых белыми нитками" высказался председатель Верховного суда РК Жакып Асанов в своем обращении к казахстанским судьям, передает Zakon.kz.

Третью часть своего обращения к коллегам глава Верховного суда назвал самой важной.

"В ходе итогового совещания, 13 июля, активность в соцсетях возросла, когда я начал перечислять конкретные дела, прошедшие все инстанции, и имена судей, допустивших грубейшие ошибки в своих решениях. Эти судебные акты были «шиты белыми нитками». Ситуацию по делу так закрутили, так обложили сложными словесными конструкциями, чтобы никто не разобрался. Здесь напрашивается только два вывода. Или судья безграмотный, не знает законов и принципов правосудия, либо он лоббирует чьи-то интересы", - отметил Асанов.

По его словам, ложка дёгтя портит бочку мёда. Одно «бракованное» решение судьи вызывает резонанс, критику для всей системы и на «нет» сводит огромную работу других, честных, грамотных и преданных профессии судей.

"Даже поменяв законы, мы не сможем быстро изменить поведение нерадивых судей. Придётся в режиме «ручного управления» начать менять парадигму их мышления. Поэтому, два момента. а) По тем судьям, чьи имена прозвучали на итоговом совещании, Судебное Жюри проводит свою проверку, чтобы решить их ответственность, как это положено. б) Мы продолжим периодически выносить подобные дела и факты на публичное обсуждение в режиме онлайн. Уже с сентября месяца снова и снова будем точечно называть имена судей, кто грубо нарушает законы. Это, к сожалению, мера вынужденная. Радости мне не доставляет. Но всё это только ради интересов правосудия. Уверен, в какой-то момент надобность в этом отпадёт. Чем скорее, тем лучше для всех. Прежде всего, для нас самих", - резюмировал Жакып Асанов.

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