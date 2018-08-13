Пять разыскиваемых преступников поймали на авторынке в Алматы

Очередную отработку на рынке полицейские провели в минувшую субботу.

Отработку в «Car City» провели алматинские полицейские - очередной рейд позволил задержать 5 уголовных преступников, скрывавшихся от полиции, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматы.

Очередную отработку на вышеуказанном рынке полицейские провели в минувшую субботу. Всего было задействовало свыше 600 сотрудников органов внутренних дел. Пять мобильных групп помимо торговых точек также проверили 20 станций технического обслуживания и 45 автотранспортных средств.

"По горячим следам" участковым инспектором была раскрыта кража чужого имущества. За ее совершение задержан ранее неоднократно судимый гражданин К., 1994 года рождения. Кроме того, в ходе рейда к административной ответственности привлечены 149 человек. Вместе с тем, в органы внутренних дел для уточнения личности доставлены 126 человек, 10 из которых оказались гражданами Узбекистана и в нашей стране они находились с грубым нарушением миграционного законодательства. Также в ходе рейда на рынке были выявлены трое подростков, родители которых проживают в других областях Казахстана. Эти дети временно помещены в центр адаптации несовершеннолетних", - сообщила официальный представитель ДВД города Алматы подполковник полиции Салтанат Азирбек.

Как уточнили в полиции, аналогичные отработки будут проводиться повсеместно и на постоянной основе. Их цель – оздоровление криминогенной обстановки в городе, выявление и задержание лиц, занимающихся противоправными действиями, в том числе и кражами чужого имущества, скупкой краденного, а также выявление каналов незаконной миграции.

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