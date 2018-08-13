Акимат Алматы в этом году планирует обновить общественный транспорт до 80%

До конца года планируется довести долю нового общественного транспорта до практически 80%.

В рамках транспортной реформы продолжается обновление общественного транспорта Алматы. В ходе рабочего объезда аким мегаполиса Бауыржан Байбек осмотрел новые автобусы, вышедшие на маршруты №17 и №62, которые соединяют отдаленные районы с центром города, сообщает Zakon.kz.

Сегодня городской автопарк насчитывает 1560 автобусов. До конца года планируется довести долю нового общественного транспорта до практически 80%.

Примечательно, что если в прошлом году было приобретено 479 автобусов, из которых 80% было закуплено за счет местного бюджета, то уже в этом году запланирована поставка 569 автобусов, из которых 65% - частные компании.

Так, частным перевозчиком ТОО «Думан Транс» по маршруту №17 запущены 15 автобусов марки ISUZU, ТОО «Олжас ЛТД» закуплены автобусы аналогичной марки для обслуживания маршрута №62. ТОО «Талап Т» приобрели пять новых автобусов марки Yutong для усиления маршрута №57.

Вместе с тем продолжают поступать нарекания на качество обслуживания со стороны ряда частных перевозчиков, в том числе компании «Green Bus», охватывающей почти 40% рынка. До сих пор имеются факты требования оплаты наличными и соответствующего негласного «плана», отмечается низкая культура обслуживания и др. По словам главы города, если со стороны перевозчиков не будет наведен порядок, необходимо ограничить поддержку со стороны города.

«Для нас самое главное – это сервис. Мы полностью ориентированы на интересы горожан. Оказали хороший сервис: люди довольны, автобусы новые и чистые, водители культурные, то мы выделяем субсидирование. Какой-то критерий не исполняется – забираем деньги.

Три года назад мы начали транспортную реформу и создали прозрачную систему, которая позволяет частным компаниям инвестировать собственные средства. Мы изначально сказали перевозчикам – легализуйтесь, покажите свои доходы и расходы. К примеру, сегодня компания «Думан Транс» вложила собственные средства и еще половину получила в банке благодаря той же электронной системе билетирования. Банк бы никогда не дал деньги на развитие непрозрачного бизнеса», - отметил Бауыржан Байбек.

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