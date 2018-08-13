Отказ Турции от доллара не повлияет на тенге - эксперт

По мнению эксперта, цены на услуги турецких компаний останутся для казахстанцев без изменений.

Стоит ли ждать новых ценников казахстанцам, и почему отказ Турции от доллара не повлияет на тенге, Zakon.kz рассказала Директор общественного фонда "Центр анализа общественных проблем" Меруерт Махмутова.

Экономист пояснила, что решение турецких властей не повлияет на курс казахстанской валюты по целому ряду факторов, в частности - Казахстан аккумулирует все доходы в долларах.

"Это не имеет отношения к тенге. У Турции свои проблемы, у Казахстана – свои. Необходимо всегда смотреть структуру торговли, экспорт/импорт. Я видела, что сидят "эксперты", что все откажутся от доллара и наступит конец державы. Есть еще и российские эксперты, которые говорят, что доллар будет дешеветь и "рухнет". И так говорят уже 20 лет. Эту риторику развивать желающих много, но факт в том, что это устойчивая валюта. Все зависит от того, что у нас все доходы в тенге. Нефть и газ на международных рынках торгуются за доллары. Поступления от углеводородов составляют половину нашего консолидированного бюджета. Инструменты Нацфонда, в основном, долларовые инструменты. Поэтому для нас турецкая лира – это весьма и весьма опосредованный вопрос. Есть, конечно, турецкие компании, которые у нас работают, но я не думаю, что что-то изменятся, например, услуги компаний станут дешевле", - сказала Меруерт Махмутова.

В Нацбанке уже отметили, что наблюдается общее укрепление курса доллара на мировых рынках вследствие ожиданий по повышению процентных ставок ФРС США на фоне позитивных тенденций в экономике. Именно это сформировало тренд перетока капитала с развивающихся рынков в развитые. Как пояснила эксперт, это также не скажется на курсе валют.

"Повышение ставки ФРС. Продолжается отток капитала. У нас за второй квартал из нот Национального банка ушли нерезиденты. Где-то более 900 долларов в эквиваленте. Инструменты тенговые, поэтому и продавали они тенговые ноты. Осталось там не очень много, по оценкам, примерно, на 500 тысяч долларов. Как-то значительно они на курс тенге не повлияют, даже если сбросят ноты. Да, есть отток капитала, но у нас, в основном, есть долгосрочные инвестиции. В последнее время также есть отток капитала, связанный с выводом доходов от инвестиций, но это перманентный процесс, он не зависит в данный момент от ставки ФРС. Да, ставка ФРС влияет на отток капитала с развивающихся рынков, к которым относится и Казахстан. Постепенно он будет продолжаться, возможно, среди остатков в нотах Нацбанка нерезидентов, они тоже уйдут", - ответила директор центра.

Наконец, по самому главному для обывателей фактору - общему повышению цен, Меруерт Махмутова пояснила, что пока резкого скачка и смены ценников можно не бояться. Ведь вся техника на складах закупалось еще по старому курсу.

"Стоит принять во внимание, что есть такое понятие как "складские запасы", которые закупались по прежним ценам. Даже если все резко начнут менять ценники, стоит понимать, что у людей есть первостепенные расходы: продукты питания, коммунальные услуги, а ценники на электронику будут не в приоритете. Даже если немедленно сменят ценники, не думаю, что это как-то оживит торговлю и будет способствовать росту покупок. Не думаю, что стоит ждать повышения резкого цен. Следующие закупы уже будут учитывать девальвацию и обменный курс", - сообщила она.

А вот по ситуации с евро пока однозначных комментариев не последовало. Ожидание падения евро перед долларами не оправдали себя еще год назад, поэтому теперь остается лишь наблюдать за ситуацией. Как отметила эксперт, к падению евро в ЕС отнеслись весьма оптимистично.

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