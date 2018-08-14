Жители села в Карагандинской области готовы перекрыть республиканскую дорогу

Жители Дубовки узнали о том, что рядом с их деревней будет угольный карьер.

Земельный скандал. Жители села Дубовка узнали о том, что в 500 метрах от их деревни будет угольный карьер лишь тогда, когда на пастбище, где обычно пасут скот, увидели десятки бульдозеров. Сверив все документы, сельчане нашли грубейшие нарушения законодательства, сообщает zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

Разрешительные документы на разработку данного карьера три года назад получила местная социально-предпринимательская корпорация потом она этот проект передала своей дочерней компании. С тех пор законодательство изменилось санитарная защитная зона для подобных разработок должна быть не менее 1000 метров. Однако ни документация проекта, ни его реализация в соответствие приведены не были. Более того, по словам местных жителей, разработчики не провели никаких согласительных процедур с жителями села.

Но пока от местных властей люди не получили конкретного ответа на свои многочисленные жалобы.

Единственное, что пообещала руководитель СЭС - порекомендовать компании-разработчику обосновать сокращение санитарной защитной зоны с положенных 1000 метров до 550. Однако местных жителей такое «решение» проблемы не устроило.

"Они продали 40 га, а там «мама не горюй» - все 200 га. Это они испоганили. И у нас не спросив. Это при том, что будут добывать бурый уголь открытым способом глубиной 93 метра это три 9-этажных дома это куда-то надо и грунт деть, и все это будет рассеиваться. А взрывные работы будут обязательно! Это порода, будет метан, что повлечет разрушение наших домов", - уверена местная жительница Людмила Ногина.

"Рядом у нас кладбище, оно все уйдет под землю. Мы против! Утром шум, грузовики, пыль, - невозможно белье повесить! Ужас какой-то!" – возмущается, местная жительница Галина Мирошниченко.

Сейчас департамент экологии начал внеплановую проверку деятельности компании-разработчика, после этого законность работ начнет проверять прокуратура. Только это не дает ответа на вопрос, - почему первыми бить тревогу из-за возможных нарушений стали жители села, а не уполномоченные на это органы?

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