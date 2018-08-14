Элитные авто забирают за неуплату налогов в Алматинской области

У некоторых долги уже превысили 4 миллиона тенге.

Владельцы элитных внедорожников оказались в топе по неуплате налогов. Именно они - любители мощных машин, как выяснилось, чаще всего уклоняются от своевременной оплаты пошлины на транспорт. Причем, у некоторых долги уже превысили 4 миллиона тенге. Поэтому судебные исполнители и налоговики начали прибегать к самым крайним мерам - изымать эффектные авто, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ТК "Алматы".

Розыск и даже погони на трассах. И это вовсе не съемки нового казахстанского экшна. Это обычные будни частных судебных исполнителей Алматинской области. Настоящую охоту взыскатели открыли на должников по налогу на транспорт. К примеру, этот владелец белоснежного внедорожника от уплаты пошлины уклонялся целых два года. За это время его долг превысил 500 тысяч тенге. А причина неуплаты вовсе не в отсутствии денег- а, как оказалось, отсутствии времени.

Время оплатить налог автолюбитель скорее всего найдет. Так как его эффектный внедорожник не менее эффектно забрали на эвакуаторе. Теперь его машина будет простаивать на штрафстоянке,в ожидании своего занятого владельца.

Если одних должников останавливают прямо на трассе, то других судебные исполнители вместе с налоговиками навещают дома.

Этот же владелец так называемого черного бумера от уплаты налога тоже уклонялся целых два года. Сумма его долга превысила 400 тысяч тенге. Извещения о необходимости заплатить пошлину высылали ему не раз. Поэтому и этот утренний визит судебного исполнителя и пригнанный прямо к воротам эвакуатор- все это было предсказуемо и уже неизбежно.

Всего в Талгарском районе числятся свыше 19-ти тысяч неплательщиков по налогу на транспорт. Должны они около 300 миллионов тенге. Причем, уклоняются от оплаты зачастую владельцы автомашин объемом двигателей 4-5 кубов. Изъятия авто мера крайняя - но действенная, говорят специалисты. Как правило, после этого, большая часть должников предпочитают быстро расплатиться.

«На штрафстоянку забираем, дальше частный судебный исполнитель, который этим занимается, он может выставить его на аукцион, продать. Оставшуюся сумму вернуть хозяину и оплатить налоги», - сказал руководитель отдела УГД по Талгарскому району Алматинской области Жанат Буркутов.

Подобные можно сказать спецоперации по изъятию авто у должников будут продолжаться постоянно. Причем после принятых крайних мер необходимо будет еще и оплатить работу судебного исполнителя и штрафстоянку. Между тем, автовладельцы Алматинской области задолжали в казну около 2 млрд тенге.

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