Нацбанк РК готов к интервенциям

Интервенции Нацбанка будут направлены на сглаживание значительных и дестабилизирующих краткосрочных колебаний.

На заседании Правительства РК заместитель председателя национального банка РК Олег Смоляков сообщил о текущей ситуации на внутреннем рынке валюты, передает корреспондент Zakon.kz.

"К концу июля биржевой курс тенге составил 346,7 тенге за доллар США, ослабнув с начала года на 4,3%. Ослабление тенге в мае-июле текущего года связано в первую очередь с общим укреплением доллара США к валютам развивающихся стран и оттоком капитала с развивающихся рынков на фоне повышения процентных ставок Федеральной резервной системы США. Общая тенденция на развивающихся рынках затронула и Казахстан. Объем нот Национального банка, находящихся (...) снизился с максимального уровня 454 млрд тенге в марте до 158,5 млрд тенге в июле", - сказал он.

По его словам, ситуация в последние дни на внутреннем валютном рынке объясняется значительной волатильностью валют стран - основных торговых партнеров на фоне геополитической напряженности.

"Так, 13 августа курс тенге составил 363,22 тенге за доллар, с начала августа ослабление тенге составило 4,8%, а с начала года 9,3%. При этом казахстанский тенге не самая чувствительная валюта, фундаментальный платежный баланс в первом полугодии по предварительной оценке в два раза лучше с точки зрения дефицита текущего счета, чем за первое полугодие прошлого года. Мы видим сбалансированные потоки по финансовому счету, и в целом это отражается на том, что относительно российского рубля, который подешевел на 17% с начала года, тенге существенно стабильнее", - подчеркнул О. Смоляков

Как добавил замглавы Нацбанка, финрегулятор осуществляет постоянный мониторинг ситуации на валютном рынке.





"И в случае необходимости готов осуществлять интервенции, направленные на сглаживание значительных и дестабилизирующих краткосрочных колебаний", - заключил он.

Ксения Давыдова, Астана

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